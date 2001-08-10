По Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

50 фальшивых купюр изъяли из оборота в Камчатском крае с начала года. Подавляющее большинство фальшивок - достоинством в пять тысяч рублей (одна номиналом в две тысячи рублей и пять - тысячных), сообщает ИА "Кам24". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок в банковском секторе сократилось на 27%.

Распознать подделку можно без специального оборудования, утверждают специалисты Банка России:

- на фальшивке отсутствует кипп-эффект: буквы "РР" на ленте под изображением памятника Муравьеву-Амурскому при повороте поддельной банкноты на 90 градусов не меняют тон на более светлый, их хорошо видно под любым углом;

- если смотреть на просвет, водяной знак на правом купонном поле в виде числа 5 000 отличается более светлым тоном от других водяных знаков, которые имеют как более темные, так и более светлые участки. А на подделке все водяные знаки выглядят более темными, без полутонов, и между ними нет заметной разницы;

- микроперфорация на поддельной купюре имитирована проколами с лицевой стороны. Деформация бумаги хорошо ощущается с оборотной стороны банкноты, чего не должно быть, если банкнота настоящая.