Более ста человек в Амурской области тушат траву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отсутствие осадков привели к массовым палам в Амурской области. Как сообщает ИА «ПортАмур», за последние сутки в регионе зафиксировано девять палов на общей площади более 112 гектаров.

К тушению огня привлечено почти 120 человек и 27 единиц техники, горит трава в Серышевском, Свободненском и Благовещенском районах.

«Оперативно прибывшие пожарные Благовещенского и Ивановского пожарно-спасательных гарнизонов, пожарных постов сел Чигири, Белогорье и Михайловка, сотрудники лесхоза и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ ликвидировали загорание, - цитирует агентство региональное МЧС.