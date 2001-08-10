Сахалинец, отстреливающийся из ружья от компании с битой, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Охи, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в середине 2020 года фигурант обнаружил в лесном массиве охотничьи патроны для гладкоствольного оружия 12-ого калибра в количестве 167 штук, огнестрельное двуствольное ружье и металлическую банку с веществом серо-зеленого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного действия – бездымным нитроцеллюлозным порохом массой 207,8 грамм. Найденное имущество мужчина принес к себе домой и, не имея на то специального разрешения и права, незаконно хранил его.

28 августа в ночное время фигурант вместе со своим знакомым, находясь у подъезда дома, распивали спиртное. К ним подошла компания молодых людей с бейсбольной битой. Между ними возник конфликт. Испугавшись возможных последствий, фигурант побежал домой за ружьем и произвёл выстрел в воздух. В дальнейшем к фигуранту прибыли полицейские и изъяли боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества, которые он хранил в нарушение требований закона.

Обвиняемый предстанет перед судом.