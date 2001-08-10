Сахалинец пригласил нового знакомого в гости и остался без телефона и денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летнего жителя областного центра о том, что у него были похищен дорогостоящий смартфон, а также кошелек с наличными и банковскими картами. В дальнейшем выяснилось, что с кредиток потерпевшего было списано более 60 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Южно-Сахалинска. Выяснилось, что в день кражи заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с данным молодым человеком и пригласил его к себе в гости для совместного распития алкоголя. Во время застолья потерпевший уснул, чем и воспользовался злоумышленник. Гость похитил смартфон стоимостью 70 тысяч рублей, а также кошелек, в котором находились 45 тысяч рублей и банковские карты хозяина дома. Спустя некоторое время подозреваемый покинул место преступления. Впоследствии при помощи мобильного телефона и похищенных банковских карт потерпевшего злоумышленник перевел на свой счет более 60 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.