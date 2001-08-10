На Камчатвке вулкан выстрелили пеплом на 4 километра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четыре тысячи метров над уровнем моря - такова высота выброса столба пепла Кaрымского вулкана на Камчатке. При этом высота самого исполина - 1469 метров, сообщает ИА "Кам 24".

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днём 28 октября из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На его пути населённые пункты отсутствуют, трассы движения воздушных судов не проходят, туристических групп там нет.