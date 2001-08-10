Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2021
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11:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске "Land Cruiser" сбил человека на пешеходном переходе

В Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 28 октября 47-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser", двигался в северном направлении по улице Горького в Южно-Сахалинске. В районе дома № 26, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 45-летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

 

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