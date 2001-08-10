На Сахалине полицейские спасли водителя самоходной машины, получившего множественные переломы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 октября в дежурную часть отдела МВД России по Томаринскому городскому округу поступило сообщение о том, что в районе Черемшанского водопада перевернулся снегоболотоход, и водитель сильно пострадал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На место происшествия незамедлительно выехали начальник ОГИБДД капитан полиции Дмитрий Кисаров и инспектор ДПС старший сержант полиции Александр Мартынов, а также бригада скорой помощи и представитель ЕДДС городской администрации.

Участники спасательной операции, преодолев непростой путь по лесному массиву, добрались до непроходимой местности. Автомобиль скорой помощи не мог проехать к пострадавшему. Тогда полицейские пересадили медиков с необходимым оборудованием в служебную машину и продолжили движение, а оставшиеся до места происшествия полкилометра инспекторы и медики шли уже пешком по непролазной чаще леса.

Добравшись до места, стало известно, что четверо мужчин отравились на самоходных машинах по бездорожью в сторону лесного массива. Один из участников поездки, примерно в двух километрах от Черемшанского водопада, при подъёме на возвышенность не справился с управлением. В результате водитель совершил опрокидывание техники и получил множественные телесные повреждения и переломы.

Пострадавшего переместили на медицинские носилки и по возвращению погрузили в транспорт. Однако предстояло еще и выбраться из труднопроходимой местности, где карета скорой помощи часто утопала в грязи. Сотрудники полиции и ЕДДС не раз вытаскивали автомобиль служебным транспортом, приходилось и менять колеса на машинах.

При сопровождении сотрудников ГИБДД 39-летний пострадавший был доставлен в томаринскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.