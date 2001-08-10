Тихоокеанское
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29 Октября 2021
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09:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинском районе Сахалина прокуратура нашла чиновников, скрывающих свои счета и доходы

В Долинском районе Сахалина прокуратура нашла чиновников, скрывающих свои счета и доходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции муниципальными служащими администрации МО ГО "Долинский" и руководителями муниципальных учреждений городского округа, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлены факты не предоставления муниципальными служащими и руководителями учреждений сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также предоставления заведомо недостоверных сведений.

В частности, имели место случаи неотражения доходов на сумму свыше 300 тысяч рублей, сокрытия счетов, движение денежных средств по которым превысило за отчетный период 2 млн рублей, сокрытия находящегося в собственности недвижимого имущества.

В связи с этим в адрес мэра МО ГО "Долинский" внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам  его рассмотрения кадровым подразделением проведены служебные проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены 13 муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений.

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