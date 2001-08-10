В Охе прохожий обокрал заснувшего на лавочке мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что у него был похищен сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник в ночное время проходил мимо сквера, расположенного на улице Ленина, и увидел там спящего на лавочке мужчину. Также он обратил внимание на лежащую у гражданина на груди барсетку. Тогда он аккуратно, чтобы не разбудить мужчину, забрал ее себе. Заглянув внутрь, злоумышленник обнаружил сотовый телефон и решил его похитить. Достав устройство из сумки, подозреваемый покинул место преступления. По пути он выключил смартфон и избавился от сим-карты, планируя в дальнейшем лично пользоваться смартфоном.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.