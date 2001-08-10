Мошенники похитили у сахалинцев более 1,5 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 32-летнего жителя областного центра. Заявитель сообщил, что неделю назад у него путём обмана похитили 11 тысяч рублей.
Выяснилось, что мужчина в социальной сети нашел аккаунт, в котором было объявление о продаже одежды. Он выбрал товар и произвел предоплату. После страница магазина была заблокирована, а товар заявитель так и не получил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
21 сентября в охинский отдел МВД обратилась 75-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что в период с 7 сентября по 20 октября путём обмана с её банковской карты похищена 901 тысяча рублей.
В вышеуказанный промежуток времени женщине поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Пенсионерку убедили в том, что её счета могут быть подвержены незаконным действиям со стороны мошенников. Для сохранности сбережения необходимо перевести на электронный кошелек. Потерпевшая сняла 360 тысяч рублей и перевела их на указанный ей счет. В дальнейшем она оформила кредиты в разных банках на сумму 150 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. Займы она тоже перевела мошенникам.
В дежурную часть полиции Холмска обратилась 72-летняя женщина. Установлено, что 12 октября пенсионерке поступил звонок от гражданина, который сообщил, что БАДы, которые потерпевшая ранее заказывала в сети Интернет являются некачественными. Якобы женщину обманули и теперь ей положена компенсация в сумме 620 тысяч рублей. Но для её получения необходимо заплатить 20 тысяч рублей за оформление документов. Через терминал в салоне сотовой связи пенсионерка перевела указанную сумму. В дальнейшем потерпевшей стали регулярно поступать звонки с различных абонентских номеров с сообщениями о том, что для получения компенсации необходимо оплатить комиссию, налог и т.п. В итоге женщина перевела мошенником 472 тысячи рублей.
По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
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