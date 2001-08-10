На Сахалине задержан вор, обчищающий незапертые автомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что из его автомобиля была похищена барсетка с личным имуществом на сумму 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний житель Поронайска. Выяснилось, что молодой человек, находясь в дневное время во дворе дома по улице Гагарина, обратил внимание на припаркованную там иномарку, двери которой были не заперты. Как оказалось, владелец машины в тот момент занимался переездом и ушел за вещами, оставив транспорт открытым. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник проник в салон автомобиля и похитил оттуда барсетку, в которой находились документы и сотовый телефон заявителя. Впоследствии похищенное имущество стражи порядка изъяли у фигуранта.

Позже полицейские установили причастность данного гражданина к еще одной аналогичной краже. Подозреваемый, также находясь в одном из дворов Поронайска, похитил из незапертого автомобиля водительское удостоверение и около 60 тысяч рублей.

Следственным отделом возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.