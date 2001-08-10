В Южно-Сахалинске пропал человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 28 октября, для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Южно-Сахалинске, выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС Росси по Сахалинской области в количестве 4 человека на 1 единице техники с надувной лодкой. Спасатели планируют обследование р. Сусуя от п. Октябрьский до устья реки с применением водолазного оборудования.

Как стало известно, 23 сентября, мужчина 1960 года рождения, ушёл из дома до настоящего времени не вернулся. В поисках участвовали сотрудники полиции и Следственного комитета г. Южно-Сахалинск.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.