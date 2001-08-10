На Сахалине подтвержден новый случай орнитоза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пробе, отобранной от трупа декоративного голубя в Южно-Сахалинске, протоколом испытаний Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская МВЛ" подтвержден хламидиоз (орнитоз) птиц.
Исследования выполнены в рамках эпизоотологического мониторинга. Отбор проб произведен государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Южно-Сахалинска в районе переулка Ровный.
Специалистами диагностического отдела Сахалинского филиала ФГБУ "Приморская МВЛ" при исследовании методом ПЦР в режиме «реального времени» пробы (патматериал) от трупа декоративного голубя (бакинский бойный) обнаружен генетический материал возбудителя хламидиоза (орнитоз) птиц, Chlamydophila psitaci.
Результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В связи с выявлением заболевания Агентством ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области должен быть реализован комплекс мероприятий, препятствующих распространению орнитоза.
Для справки. Орнитоз - инфекционная болезнь человека и птиц, вызываемая внутриклеточным микробом Chlamydia psittaci, рода Chlamydia. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы, у которых он вызывает острые, хронические или латентные формы заболевания.
Заражение людей орнитозом происходит при общении с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые (ранение, поклевывание), а также алиментарным путем (попадание возбудителя в организм с загрязненными продуктами питания).
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