В Южно-Сахалинске ищут большегруз, который повредил газон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля ищет горожан, располагающих информацией об инциденте произошедшем на проезде к жилым домам с ул. Емельянова в районе, где расположены торговые павильоны местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники департамента зафиксировали факт повреждения озелененной территории. По словам очевидцев, здесь пытался проехать большегруз, но по каким-то причинам заехал на бордюр и повредил газон. Марку и госномер очевидцы назвать не смогли.

В связи с чем департамент общественной безопасности и контроля призывает горожан, обладающих какой-либо информацией об участнике инцидента сообщить по телефонам: 300-809 (доб. 19,14,16). Департамент обратится к собственникам соседних зданий, на которых установлены камеры видеонаблюдения, также будут просмотрены видеозаписи с камер системы «Безопасный город», установленных на перекрестках близлежащих улиц.