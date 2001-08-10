В Южно-Сахалинске задержан любитель воровать из магазинов парфюмерии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней сотрудницы магазина парфюмерии и косметики о том, что из помещения торговой точки был похищен товар на сумму около 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выехавшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Составив ориентировку, оперативники в скором времени установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель областного центра. В ходе разбирательства стало известно, что это не единственное преступление, которое совершил указанный гражданин.

Установлено, что он также причастен к аналогичной краже из другого магазина парфюмерии, где похитил товар стоимостью 6 тысяч рублей. Помимо этого, злоумышленник, находясь в одном из торговых центров города, совершил кражу ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей. Подозреваемый отсоединил гаджет от антикражного устройства и, спрятав его под куртку, вынес из магазина. Все имущество мужчина продал третьим лицам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.