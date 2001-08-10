Двое жителей Холмска задержаны с наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками отдела МВД России по Холмскому городскому округу была пресечена деятельность двоих жителей Холмска в сфере незаконного сбыта наркотических средств каннабисной группы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что подозреваемый 1985 года рождения изготовил гашишное масло, которое в последующем смешал с табаком. Позже часть полученного вещества мужчина намеревался передать своему знакомому 1988 года рождения. Однако данный факт был зафиксирован оперативниками, а указанные лица задержаны для последующего разбирательства.
При досмотре у 36-летнего гражданина правоохранителями было обнаружено и изъято 7,27 грамм смеси гашишного масла с табаком, а у его знакомого 5, 22 грамма.
Ведется следствие.
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