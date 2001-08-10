Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2021
Сейчас 15:58
69,55|80,70|66,91
С 27 по 30 октября в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую треску и камбалу
15:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске едва не ограбили пенсионера на его же участке

В Поронайске едва не ограбили пенсионера на его же участке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 октября в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение от 65-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Пенсионер сообщил, что увидел за территорией своего дачного участка неизвестных лиц, которые находились в нетрезвом состоянии и показались ему подозрительными. Он спросил, кто они и что здесь делают. В итоге между ними завязался словесный конфликт, переросший в потасовку. В ходе её развития один из мужчин попытался снять золотое кольцо с руки потерпевшего. На крики вышел сосед, и нападавшие убежали. Мужчины позвонили в полицию и на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе обследования близлежащей территории сотрудник уголовного розыска вместе со следователем в лесном массиве задержали граждан, причастных к данному деянию.  

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?