За неоднократное пьяное вождение сахалинца приговорили к реальным восьми месяцам заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Южно-Сахалинска, признанного виновным в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, судимым за совершение аналогичного преступления, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что виновный, являясь лицом, ранее осужденным за вождение в нетрезвом виде, 13 марта 2021 днем вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В судебном заседании государственный обвинитель, основываясь на доказательствах, высказал позицию о доказанности вины осужденного и предложил суду, с учетом личности виновного, назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд с мнением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 11 месяцев.

Не согласившись с приговором, осужденный оспорил его в связи с суровостью назначенного наказания.

По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о доказанности вины осужденного и справедливости назначенного ему наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.