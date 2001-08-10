На Сахалине будут судить водителя, который сел за руль пьяным и сбил насмерть пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

И.о. прокурора Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 27-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что в ночное время 23 сентября 2020 после употребления спиртных напитков обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, двигался по улице Кировской и совершил наезд на потерпевшую, находившуюся в этот момент на проезжей части, после чего с места преступления скрылся.

Полученные потерпевшей в результате ДТП травмы были не совместимы с жизнью.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.