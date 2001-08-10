Вандалы в Луговом повредили тропу здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате действий недобросовестных граждан были зафиксированы случаи порчи малых архитектурные форм, установленных на экологической тропе вдоль реки Красносельской в Луговом. Напомним, прогулочную тропу для посещения горожан открыли в августе этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новое место для отдыха в планировочном районе появилось по инициативе самих жителей. Для горожан оборудовали 2-километровую тропу здоровья с щебеночным покрытием и двумя спусками к реке, обустроили небольшой сквер, а также установили лавочки, качели и малые архитектурные формы.

Однако, как показали три прошедших месяца, не все жители и гости областного центра берегут муниципальное имущество: установленные лавочки перемещают с места на место, около малых архитектурных форм, установленных для украшения тропы, вытаптывают газон, а также пытаются залезать на них, хотя рядом установлены запрещающие таблички. Одна из таких попыток привела к травме ребенка.

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к жителям и гостям городского округа с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу - использовать его по назначению, следовать инструкциям по его эксплуатации. Также необходимо помнить, что ответственность за безопасность детей несут их родители.

Отметим, что поломки, которые образуются из-за неправильного обращения, нельзя отнести к гарантийным случаям, поэтому муниципалитету приходится восстанавливать их за счет бюджета

В данный момент рассматривается вопрос об установке на тропе здоровья системы видеонаблюдения. Соответствующие материалы будут передаваться в контролирующие органы для установления лиц, нанесших ущерб имуществу, и принятия мер административного реагирования.