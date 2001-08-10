На Сахалине Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 26 октярбя, в 11.00 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстояло транспортировать пациентов 1953 и 1968 годов рождения из пгт Тымовское в г. Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи, расскахали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В 13.45 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациентами на борту и направился из пгт Тымовское в областной центр, где в 16.25 (сах) совершил посадку. Пациенты были переданы врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полёте мужчин сопровождал медработник Тымовской районной больницы.
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