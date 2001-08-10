Молодой сахалинец пойдет под суд за наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый в ходе общения с неустановленным лицом в одном из популярных мессенджеров решил приобрести гашишное масло. Плату мужчина внес через банкомат на указанный собеседником счет. Позже ему поступило сообщение с координатами расположения тайника-закладки. Приехав на место, фигурант сначала не обнаружил наркотик. Возвращаясь к машине, обвиняемый все-таки нашел полимерный пакет зеленого цвета и, предположив, что внутри находится наркотическое вещество, поднял его и, спрятав в носок, сел в машину.
В скором времени он был остановлен экипажем полиции. Когда правоохранители начали досматривать автомобиль, обвиняемый попытался избавиться от свёртка, но этот факт был оперативно пресечен сотрудниками полиции.
Экспертиза показала, что содержимое является наркотическим средством метилэфедроном массой более 1 грамма. Также в чехле телефона фигуранта был обнаружен бумажный сверток с аналогичным веществом массой около 0,04 грамма.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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