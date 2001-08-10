Девять краж успел совершить сахалинец, потом его задержали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый в августе этого года в ночное время передвигался по улицам города на иномарке, которая принадлежит его знакомому. Не справившись с управлением, водитель въехал в дерево. Так как денег на восстановление повреждений автомобиля у него не было, он решил совершить кражу запчастей с машины такой же марки.
Проехавшись по улицам города, во дворе дома по улице Милицейской он обнаружил нужный ему транспорт. При помощи подручных средств фигурант снял с чужого автомобиля капот, крыло и другие необходимые ему запчасти, положил их в салон, после чего проехал до улицы Лермонтова, где снял поврежденные детали и заменил на похищенные. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Он же, спустя 10 дней, находясь в районе улицы Украинской, зашел в расположенный там круглосуточный магазин и обнаружил, что внутри никого не было. Фигурант решил воспользоваться этим и похитить деньги из кассы. Для доступа к аппарату ему необходимо было пролезть через небольшое окно в металлической решетке, которая отделяла зону для покупателей от зоны для сотрудников. Сделав это, он открыл кассовый аппарат и похитил оттуда более 20 тысяч рублей, после чего сразу же покинул магазин.
Также молодой человек обвиняется в краже двух велосипедов общей стоимостью более 40 тысяч рублей и серии краж аккумуляторных батарей с автомобилей на сумму свыше 60 тысяч рублей, одну из которых он совершил совместно со своим 24-летним знакомым, который также стал фигурантом уголовного дела.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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