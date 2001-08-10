Жительница Анивы перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувший понедельник в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 53-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что его обманули телефонные мошенники и похитили денежные средства в сумме почти 750 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
Как стало известно, неделю назад ему поступил звонок якобы от сотрудника отдела безопасности одного коммерческого популярного банка. Звонивший сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит.
Незнакомец убедил потерпевшего в том, что для сохранности денежных средств ему необходимо их обналичить и перевести на виртуальную банковскую карту через систему электронных платежей с мобильных устройств.
Заявитель прошел в местное отделение банка, где осуществил перевод указанной суммы на счет, названный собеседником. В дальнейшем гражданин осознал, что стал жертвой мошенников.
Также от действий мошенников пострадала 42-летняя жительница областного центра, о чём она заявила в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску.
Гражданка уточнила, что в начале октября обратила внимание на объявление в сети Интернет о продаже автомобильных дисков. Предложение её заинтересовало, и она вступила в переписку с продавцом. В ответе последний направил ей реквизиты для оплаты. После того, как заявительница перевела 18 500 рублей, используя систему быстрых платежей, на её сообщения перестали отвечать. Товар она так и не получила, а денежные средства ей не вернули.
По данным фактам возбуждены уголовные дела
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