Сахалинец нашел кредитку и пошел гулять по магазинам, а потом пригласил с собой и даму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя областного центра в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь возле дома по улице Амурской, нашел на земле банковскую карту. Вместо того, чтобы предпринять действия, направленные на возращение кредитки собственнику, мужчина решил незаконного обогатиться за чужой счёт.

В последующие дни он посетил несколько продовольственных магазинов, в которых расплачивался на кассе за покупки найденной картой, используя систему бесконтактных платежей. Кроме того, в одну торговую точку он пришел со своей знакомой и передал ей карту, чтобы она произвела по ней оплату выбранного им товара, при этом женщина не была осведомлена об его противоправных намерениях.

В последний раз ему не удалось совершить покупку, поскольку при оплате выяснилось, что банковская карта заблокирована потерпевшей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.