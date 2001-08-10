Сахалинец нашел кредитку и пошел гулять по магазинам, а потом пригласил с собой и даму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя областного центра в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант, находясь возле дома по улице Амурской, нашел на земле банковскую карту. Вместо того, чтобы предпринять действия, направленные на возращение кредитки собственнику, мужчина решил незаконного обогатиться за чужой счёт.
В последующие дни он посетил несколько продовольственных магазинов, в которых расплачивался на кассе за покупки найденной картой, используя систему бесконтактных платежей. Кроме того, в одну торговую точку он пришел со своей знакомой и передал ей карту, чтобы она произвела по ней оплату выбранного им товара, при этом женщина не была осведомлена об его противоправных намерениях.
В последний раз ему не удалось совершить покупку, поскольку при оплате выяснилось, что банковская карта заблокирована потерпевшей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине стартовало народное голосование конкурса "Человек года - 2021"
11:02 Сегодня Южно-сахалинские общественники удостоены памятных знаков губернатора
- 11:07 Сегодня В Хомутово состоится встреча с населением
- 13:39 Сегодня Виды и преимущества промышленных шредеров
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
17:16 21 Октября 22 и 23 октября в Южно-Сахалинске будут продавать камбалу по 85 рублей
14:57 21 Октября В Южно-Сахалинске задержан грабитель
14:56 21 Октября Наркотики, попытка хищения, 16 краж: на Сахалине перед судом предстанет серийный вор
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
14:24 29 Сентября Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч
Выбор редакции
- 11:17 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
- 18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
- 10:02 21 Октября Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительнице
- 16:17 20 Октября 15-летнему жителю Южно-Сахалинска срочно нужна помощь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?