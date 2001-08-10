Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2021
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14:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасая деньги, сахалинка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Спасая деньги, сахалинка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 21-летней жительницы областного центра. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником интернет-портала по оказанию государственных услуг и сообщил, что была в личном кабинете заявительницы попытка осуществлена попытка изменения финансового счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Далее девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что в банке разгласили персональные данные девушки. В скором времени потерпевшей снова позвонили якобы уже из банка и сообщили, что её счет пытались взломать и необходимо срочно перевести денежные средства на резервный счет.

Поверив в происходящее, гражданка выполнила инструкции аферистов и перевела им 495 тысяч рублей.

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