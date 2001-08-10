Против сахалинца, фиктивно прописывающего иностранцев, возбуждено уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Участковым уполномоченным полиции совместно с инспектором по вопросам миграции в рамках проведения операции «Быт» был выявлен факт фиктивной прописки иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Полицейскими установлено, что житель Анивы, 1984 года рождения, прописал в принадлежащей ему квартире четырех иностранных лиц, приехавших из одной из стран СНГ. По факту же данное помещение иностранцам для постоянного пребывания не предоставлялось, и проживали они в другом месте. В ходе рейда выявлено, что мужчины трудились на стройке и проживали там же, в подсобном помещении, оборудованном койкой – местом.
Возбуждено уголовное дело.
Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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