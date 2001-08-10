Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2021
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14:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка выложила в интернет фотографию знакомой с оскорбительными надписями и теперь ее ждет суд

Сахалинка выложила в интернет фотографию знакомой с оскорбительными надписями и теперь ее ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по городскому округу Александровск-Сахалинский район возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемая разместила в нескольких социальных сетях фотографию 19-летней знакомой с оскорбительными подписями, порочащими честь и достоинство потерпевшей. Как выяснилось, причиной этого стал ранее возникший между ними конфликт на почве ревности.

Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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