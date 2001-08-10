В Южно-Сахалинске суд пересмотрел дело наркоторговца и добавил ему три с половиной года заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее не судимого гражданина республики Кыргыстан, 1994 года рождения, признанного виновным в незаконном сбыте наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Суд установил, что подсудимый сбыл своему знакомому наркотическое средство (гашишное масло), массой 0,50 грамм, а также намеревался еще сбыть не менее 1,16 грамма указанного наркотика, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал частично.

Государственный обвинитель с учетом доказательств просил признать его виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы.

Суд с предложением гособвинителя согласился частично и назначил минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, не согласившись с размером назначенного наказания в силу его чрезмерной мягкости.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором и усилил размер назначенного наказания до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.