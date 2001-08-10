Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2021
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15:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине таксист избил и ограбил пассажира

На Сахалине таксист избил и ограбил пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 31-летего жителя села Новотроицкое. Гражданин сообщил, что ночью он возвращался из досугового заведения домой на такси. Во время поездки у него возник словесный конфликт с водителем, который позвонил своему знакомому и сообщил, куда направляется, чтобы тот подъехал на указанный адрес. По прибытию к одному из домов по улице Янтарной последний причинил пассажиру телесные повреждения, а также похитил у него денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, сотовый телефон и ключ от квартиры. Кроме этого впоследствии злоумышленник с чужого гаджета перевёл на свой счет денежные средства в сумме 3 тысяч рублей, , рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сумма причинённого потерпевшему ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с анивскими полицейскими установили личность гражданина, причастного к противоправному деянию, коим оказался 19-летний гражданин, который в настоящий момент задержан

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