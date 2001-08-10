Ппотив сахалинца, показывавшему порнографию несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ – публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних, , рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе доследственной проверки установлено, что данный гражданин 14 февраля текущего года находился в квартире дома по улице Крузенштерна в гостях у знакомого. Также там присутствовал их общий знакомый 2005 года рождения. В ходе общения с несовершеннолетним подозреваемый решил показать ему несколько видеозаписей, содержащих порнографические материалы, а именно – видеосъемку интимного содержания, произведенную им днем ранее на мобильный телефон.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.