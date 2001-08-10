Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2021
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15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ппотив сахалинца, показывавшему порнографию несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело

Ппотив сахалинца, показывавшему порнографию несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ – публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних, , рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе доследственной проверки установлено, что данный гражданин 14 февраля текущего года находился в квартире дома по улице Крузенштерна в гостях у знакомого. Также там присутствовал их общий знакомый 2005 года рождения. В ходе общения с несовершеннолетним подозреваемый решил показать ему несколько видеозаписей, содержащих порнографические материалы, а именно – видеосъемку интимного содержания, произведенную им днем ранее на мобильный телефон.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.

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