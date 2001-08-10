На Сахалине задержан несостоявшийся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области был задержан 33-летний житель села Охотское, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Оперативникам стало известно, что подозреваемый в теневом сегменте сети Интернет связался с лицами, личности которых устанавливаются, занимающимися распространением наркотических средств. Планируя заработать легкие деньги, мужчина согласился заниматься сбытом наркотиков через тайники-закладки.

Получив крупную партию запрещенных к обороту веществ, подозреваемый отправился выполнять задуманное. Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как во время оборудования тайников злоумышленник был задержан сотрудниками УКОН.

При личном досмотре у подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, обмотанные изолентой.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является смесью метилэфедрона весом 1 грамм, а также мефедроном массой 101, 38 грам.

По данному факту возбуждено уголовное