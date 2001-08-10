В Южно-Сахалинске суд присяжных отправил обвиняемого на 9 лет в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда, постановленный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей по уголовному делу в отношении жителя г. Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе рассмотрения уголовного дела прокуратурой представлена доказательства виновности подсудимого в совершении данного преступления.

Коллегия присяжных заседателей, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, единогласно признала доказанным, что 22.09.2020 в вечернее время, находясь в тамбуре лестничной площадке, расположенном в одном из домов по ул. Гайдукова в областном центре,

на почве личной неприязни, осужденный нанёс знакомому не менее трёх ударов в область правого бедра, живота и в пахово-мошоночную область слева. Смерть наступила на месте преступления от острой кровопотери вследствие острого наружного кровотечения.

Суд с учетом, вердикта коллегии присяжных заседателей, характеристики личности виновного, определил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.