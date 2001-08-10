Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2021
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10:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура заставила власти Южно-Сахалинска дать горожанину пригодную для проживания квартиру

Прокуратура заставила власти Южно-Сахалинска дать горожанину пригодную для проживания квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой г.Южно-Сахалинска  проведена проверка по обращению местного жителя о бездействии органа местного самоуправления по переселению семьи из аварийного жилья.

Установлено, что заявитель вместе с семьей проживает в жилом помещении, которое находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья граждан в связи с частичным обрушением потолочных перекрытий, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Несмотря на то, что в 2019 г.  жилое помещение признано непригодным для проживания, администрацией Южно-Сахалинска  своевременное переселение граждан из аварийного жилья и предоставление благоустроенного жилого помещения не организовано.

В связи с этим, в адрес администрации г.Южно-Сахалинска внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения  муниципалитетом приняты меры к восстановлению жилищных прав семьи, которой предоставлено другое жилое помещение взамен аварийного.

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