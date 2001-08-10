Прокуратура заставила власти Южно-Сахалинска дать горожанину пригодную для проживания квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой г.Южно-Сахалинска проведена проверка по обращению местного жителя о бездействии органа местного самоуправления по переселению семьи из аварийного жилья.

Установлено, что заявитель вместе с семьей проживает в жилом помещении, которое находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья граждан в связи с частичным обрушением потолочных перекрытий, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Несмотря на то, что в 2019 г. жилое помещение признано непригодным для проживания, администрацией Южно-Сахалинска своевременное переселение граждан из аварийного жилья и предоставление благоустроенного жилого помещения не организовано.

В связи с этим, в адрес администрации г.Южно-Сахалинска внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения муниципалитетом приняты меры к восстановлению жилищных прав семьи, которой предоставлено другое жилое помещение взамен аварийного.