Прокуратура заставила власти Южно-Сахалинска дать горожанину пригодную для проживания квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой г.Южно-Сахалинска проведена проверка по обращению местного жителя о бездействии органа местного самоуправления по переселению семьи из аварийного жилья.
Установлено, что заявитель вместе с семьей проживает в жилом помещении, которое находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья граждан в связи с частичным обрушением потолочных перекрытий, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Несмотря на то, что в 2019 г. жилое помещение признано непригодным для проживания, администрацией Южно-Сахалинска своевременное переселение граждан из аварийного жилья и предоставление благоустроенного жилого помещения не организовано.
В связи с этим, в адрес администрации г.Южно-Сахалинска внесено представление об устранении нарушений законодательства.
По результатам его рассмотрения муниципалитетом приняты меры к восстановлению жилищных прав семьи, которой предоставлено другое жилое помещение взамен аварийного.
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