На Сахалине продолжаются массовые рейды автоинспекции на пешеходных переходах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневно в утренние и вечерние часы, сотрудники ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области проводят рейдовые мероприятия в районе пешеходных переходов, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

50 процентов всех наездов на пешеходов зарегистрированы именно на «зебре». Всего в регионе произошло 39 таких происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 38 получили телесные повреждения.

В Южно-Сахалинске, сегодня утром, наряды ДПС несли службу в районе нерегулируемых пешеходных переходов. Инспекторы ориентировались на проведение профилактической работы как с водителями, так и с пешеходами.

Особое внимание уделяли водителям, которые не уступали дорогу пешеходам в установленных для перехода местах, а также пешеходам, напомнив пешим участникам, что у них есть не только права, но и обязанности.

Кроме того, в ходе рейда выявляются другие нарушения, например, к административной ответственности был привлечен любитель «спортивного болида»: тюнинг затронул не только внешний вид автомобиля, но и его техническое оснащение. Водителю назначен административный штраф в размере 500 рублей, а также выдано требование на устранение причин, способствовавших совершению административного правонарушения.

В случае, если молодой человек в течении 10 дней не устранит недостатки и не явится в МРЭО ГИБДД для предоставления транспортного средства, его регистрация автомобиля будет аннулирована. Тогда за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции водителю будет грозить административный арест до 15 суток.

В результате рейдового мероприятия, сотрудниками Госавтоинспекции пресечены 33 нарушения. Их них, 8 пешеходов привлечены к административной ответственности за переход проезжей части вне пешеходного перехода, им назначен штраф в размере 500 рублей.

18 водителей привлечены к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам, в отношении них вынесены постановления о назначении штрафа в размере до 2500 рублей.

Стоит отметить, что сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области намерены и дальше продолжить работу, направленную на безопасность всех участников дорожного движения.