В Сахалинской области постепенно снижается преступность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 9 месяцев 2021 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 6 695 преступлений. На 2,3% меньше совершено преступлений средней и небольшой тяжести. Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, скверах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 2%. При этом, почти половина убийств и случаев причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смертельный исход, совершаются в состоянии опьянения и на бытовой почве.
Продолжилась динамика уменьшения числа совершённых имущественных преступлений, включая кражи, разбои, угоны. В то же время возросло количество хищений автотранспортных средств.
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий снизилось на 11%. При этом 495 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Общая раскрываемость преступлений возросла до 58%. По отдельным правонарушениям, таким как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования обеспечено раскрытие всех совершённых преступлений. Раскрываемость таких преступных деяний, как грабежи и разбои, составила 86%.
Вместе с тем отмечается рост мошенничеств, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, на 8,7%. В связи с этим, прокуратура области напоминает гражданам, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомым лицам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.
Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – crimestat.ru.
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