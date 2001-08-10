В Сахалинской области постепенно снижается преступность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 9 месяцев 2021 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 6 695 преступлений. На 2,3% меньше совершено преступлений средней и небольшой тяжести. Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, скверах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 2%. При этом, почти половина убийств и случаев причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смертельный исход, совершаются в состоянии опьянения и на бытовой почве.

Продолжилась динамика уменьшения числа совершённых имущественных преступлений, включая кражи, разбои, угоны. В то же время возросло количество хищений автотранспортных средств.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий снизилось на 11%. При этом 495 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Общая раскрываемость преступлений возросла до 58%. По отдельным правонарушениям, таким как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования обеспечено раскрытие всех совершённых преступлений. Раскрываемость таких преступных деяний, как грабежи и разбои, составила 86%.

Вместе с тем отмечается рост мошенничеств, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, на 8,7%. В связи с этим, прокуратура области напоминает гражданам, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомым лицам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.

Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – crimestat.ru.