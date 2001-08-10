Сахалинец украл снегоуборочную машину, инструменты, а потом угнал автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дело в отношении 33-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении кражи и угона.

Установлено, что в день кражи обвиняемый находился в районе улицы Физкультурной, когда увидел в гараже, расположенном на территории одного из домов, снегоуборочный ротор. Фигурант решил похитить его, чтобы в дальнейшем перепродать выручить за него денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Поскольку входные ворота на территорию дома и гараж были открыты, то проникнуть в него ему не составило труда. Там же он обнаружил различные электроинструменты, которые тоже решил похитить. Мужчина взял инструменты, завел ротор и укатил его в сторону улицы Зеленой, где встретился со знакомым и продал все за 5 тысяч рублей. Ущерб составил около 70 тысяч рублей.

После этого злоумышленник вернулся к вышеуказанному дому и угнал стоящую в гараже иномарку. Машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания. Доехав на ней до дома родителей, фигурант оставил транспорт.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.