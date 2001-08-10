На Сахалине вор пытался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление о совершении кражи товара из магазина цифровой техники. Сумма ущерба оставила более 33 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый гражданин. Выяснилось, что мужчина приехал из Южно-Сахалинска к своему знакомому, которого не оказалось дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пошел прогуляться и зашел в магазин цифровой техники. Приметив, что продавец-консультант за его действиями не наблюдает, охранник также отсутствовал в поле видимости, он решил воспользоваться ситуацией и совершить кражу.

Взяв с витрины дорогостоящий монитор, он поспешил покинуть помещение. Несмотря на маскировку - кепку и маску, сыщики установили его личность, задержали и доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное имущество он выдал добровольно, оно возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.