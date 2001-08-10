Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летнего местного жителя, который сообщил о краже имущества из принадлежащего ему частного дома, в котором длительное время никто не проживал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к хищению. Им оказался 52-летний житель Южно-Сахалинска. Выяснилось, что в начале текущего месяца подозреваемый, находясь в районе улицы Молодежной, обратил внимание на расположенный там частный дом. Предположив, что в нем никто не проживает, он сбил навесной замок с двери и проник внутрь. Какое-то время мужчина использовал помещение для ночлега. В этот же период подозреваемый успел продать имущество, которое находилось внутри, а именно детский велосипед, пылесос, чугунную ванну, а также комплект колес на автомобиль. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Когда владелец имущества обнаружил пропажу, он сразу же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.