В Долинске по горячим следам раскрыли угон иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 октября в отдел МВД России по городскому округу Долинский поступило заявление от 27-летнего местного жителя о том, что 19 октября ближе к полуночи около его дома по улице Комсомольской угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Как выяснилось, к угону оказался причастен 18-летний житель Долинска с криминальным прошлым. Молодой человек воспользовался тем, что иномарка была не заперта владельцем. Злоумышленник проник в салон транспортного средства, запустил мотор и тронулся с места. В дальнейшем он предложил своему ранее судимому 17-летнему знакомому проехать вместе с ним, на что тот согласился. Во время поездки пассажир обнаружил в автомобиле денежные средства в сумме 18 тысяч рублей, которые в тайне от водителя похитил.

В итоге молодые люди бросили угнанный транспорт в окрестностях города Долинска на выезде в сторону дачного массива "Тёплая долина", где он впоследствии был обнаружен полицейскими и возвращен законному владельцу. Большая часть похищенных денежных средств была израсходована несовершеннолетним на личные нужды. Остальные деньги в сумме 7 600 рублей изъяты сотрудниками полиции.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.