В Южно-Сахалинске военные при проведении земляных работ опять повредили две кабельные ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 октября, в 17:30 в Южно-Сахалинске в очередной раз при проведении земляных работ одной из войсковых частей были повреждены две кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ, отходящие от высоковольтной подстанции "Южная". В результате нарушилось электроснабжение более 10 улиц областного центра, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Энергетики в оперативном порядке перевели к 18 часам большую часть потребителей на резервные схемы электроснабжения. В полном объеме возобновлена подача электроэнергии к 22 часам.

Энергокомпания еще раз напоминает, что все работы в зоне линий электропередачи должны выполняться в соответствии "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков…", утвержденных постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160.