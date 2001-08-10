Еще один нелегальный добытчик красной икры задержан на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступил материал проверки от сотрудников рыбоохраны о пресечении факта браконьерства в акватории Охотского моря, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Согласно документам, в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции "Путина-2021", в районе устья реки Нитуй был задержан 34-летний гражданин, занимавшийся незаконной добычей водных биологических ресурсов и заготовкой икры.

Используя две моторные лодки для выхода на воду и запрещённые орудия лова (ставные сети), указанный мужчина осуществлял незаконный вылов лосося с целью заготовки икры. Сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.