Сахалинец отправил собутыльницу за добавкой, а она приоделась за его счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 50-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты была похищена крупная сумма денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению кражи причастна 22-летняя знакомая потерпевшего. Выяснилось, что в начале октября заявитель находился в гостях у подозреваемой и ее сожителя, где они совместно употребляли спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина передал девушке свою банковскую карту, чтобы она сходила с ней в магазин.

Злоумышленница, отправившись в магазин, решила похитить с кредитки деньги. Она обналичила через банкомат 50 тысяч рублей, которые потратила на различные покупки, в том числе и на одежду. Далее направилась в магазин, где приобрела алкоголь и продукты питания, после чего вернулась домой. На следующий день застолье продолжилось. Гражданка снова решила воспользоваться банковской картой заявителя в личных целях, переведя с неё часть денег своим родственникам, а часть обналичив. В общей сложности подозреваемая похитила более 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.