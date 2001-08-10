Полиция Долинска изъяла у островитянина гашишное масло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Долинский поступила оперативная информация о том, что один местный житель может иметь при себе наркотическое средство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого с поличным. Во время его личного досмотра в кармане куртки было обнаружено и изъято, предположительно, наркотическое средство, которое направили на исследование.

Согласно заключению эксперта, изъятое является маслом каннабиса (гашишное масло) массой 6,47 грамма, что является крупным размером.

В отношении 38-летнего ранее судимого гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.