Еще несколько сахалинцев пострадали от мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летней жительницы областного центра о том, что у неё обманным путем похитили более 53 тысяч рублей. Как выяснилось, 15 октября ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что у заявительницы накопились бонусные баллы за покупки. Звонившая назвала паспортные данные и реквизиты её карты, попросив озвучить последние цифры на обороте, а также код из смс, чтобы поступили деньги. После выполнения этих действий произошло списание вышеуказанной суммы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В этот же день в полицию обратилась 63-летняя жительница областного центра, у которой четыре дня назад таким же способом было похищено более 25 тысяч рублей.
Также в полицию поступило заявление от 43-летней жительницы города Южно-Сахалинска, которая лишилась 60 тысяч рублей. Потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что её сын попал в ДТП. Якобы он сбил женщину, которая находится в тяжелом состоянии. Ей требуется операция, необходимо перевести 60 тысяч рублей. После перевода денег женщина позвонила сыну, который сообщил, что с ним всё в порядке и в ДТП он не попадал.
33-летний житель Мицулевки на сайте увидел объявление о продаже легкового автомобиля стоимостью 70 тысяч рублей. Позвонив по указанному номеру, он договорился о покупке и внёс предоплату в сумме 5 тысяч рублей. После перевода неизвестный на связь выходить перестал.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
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