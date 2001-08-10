Сахалинец подозревается в краже сотового телефона у пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о том, что из её квартиры был похищен сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний знакомый потерпевшей. Выяснилось, что в день кражи женщина пригласила его к себе в гости. В ходе совместного употребления спиртного потерпевшая вышла в другую комнату. Воспользовавшись моментом, мужчина похитил вышеуказанный сотовый телефон. Спрятав устройство в карман и пробыв еще немного времени в гостях, отправился в комиссионный магазин, где сдал смартфон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное устройство изъято и передано законному владельцу.