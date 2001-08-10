В Александровск-Сахалинском полицейские по горячим следам раскрыли кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу Александровск-Сахалинский район поступило заявление от 62-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что заметил повреждение стекла балконной двери и отсутствие личного имущества: новых резиновых сапог и кроссовок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и в ходе проведения разыскных мероприятий установили личность подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как выяснилось, в непогоду 37-летний местный житель заметил с улицы, что у заявителя, с которым он проживает по соседству, разбито стекло. Поднявшись к себе домой, он увидел, что возведенная между их балконами перегородка повреждена. Тогда он прошел на территорию соседа, с помощью отвёртки взломал дверь и проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил вышеуказанное имущество, чтобы в дальнейшем использовать его по своему усмотрению. Полицейские изъяли украденное, которое будет возвращено собственнику.

В отношении одного гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.