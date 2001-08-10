На Сахалине проходит второй эта акции "Сообщи, где торгуют смертью"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области 18 октября стартовал второй этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", который продлится до 29 октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Мероприятие направлено на сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а также привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.
По результатам первого этапа федеральными органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления во взаимодействии с УМВД России по Сахалинской области проведено 225 мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Призываем граждан не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.
Сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по телефону доверия 789-139.
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