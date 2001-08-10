В Поронайске водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 18 октября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в южном направлении по улице Победы в городе Поронайске. Напротив дома № 47 при опережении электрического велосипеда, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, совершил с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

После чего, в нарушение ПДД РФ неустановленный водитель покинул место происшествия. В результате ДТП, 48-летний велосипедист получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.