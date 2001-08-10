Сахалинка перевела около четырёх миллионов рублей за доставку подарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
42-летняя сахалинка познакомилась в социальной сети с мужчиной, с которым продолжила общение в одном популярном мессенджере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе общения мужчина написал, что получил долгожданный контракт по работе и хочет сделать ей подарок. Позже он сообщил, что презент отправил через курьера, который свяжется с ней. Через несколько дней женщине пришло смс, что из-за рубежа прибыла посылка на её имя и необходимо оплатить почтовые расходы путем перевода на карту. Также пришло смс, в котором сообщалось, что посылку просканировали на таможне и выявили, что в ней находится деньги, которые подлежат декларированию
Женщине сообщили, что за это взимается плата, которую необходимо перевести на указанный счет. Заявительница под различными предлогами осуществила 13 денежных переводов, часть из которых была оформлена в кредит. Всего она потратила более трех миллионов 800 тысяч рублей.
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